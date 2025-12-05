В Госдуме хотят запретить торговать табаком и алкоголем лицам младше 21 года

В РФ могут ввести возрастной порог для работников розничной торговли, которые заняты на продаже алкоголя и табачной продукции. С такой инициативой выступила группа депутатов, межфракционный проект закона уже внесён на рассмотрение Госдумы.
«Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей, и одним из ключевых шагов является ограничение доступа к таким рабочим местам для лиц до 21 года», — сказал ТАСС один инициаторов проекта Дмитрий Гусев.
Гусев подчеркнул, что молодые работники не всегда обладают достаточной ответственностью для того, чтобы торговать табачной и алкогольной продукцией.
Кроме того, в России обсуждают возможность полного запрета на продажу табака, подобного тому, что действует на Мальдивах. Подробности здесь на KP.RU.
Напомним, все жители Великобритании, кто родился после 2009 года никогда не смогут легально купить сигареты. Соответствующий законопроект был одобрен британским парламентом в 2024 году.
Тем временем россияне за год сократили покупку сигарет почти на четверть.