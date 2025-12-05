ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Краснодарский край, прогремело пять взрывов

Местные жители рассказали SHOT, было слышно до пяти взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками со стороны залива. Также очевидцы сообщали о характерном звуке работы моторов в небе.
Временно ограничена работа аэропорта Краснодара (Пашковский). Как сообщила пресс-служба Росавиации, введены ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Данные о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступали.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.