Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб на почти $2,7 млрд

В поставки будут включены «до 220» авиационных бомб BLU-117.

Источник: Аргументы и факты

Госдеп Соединённых Штатов одобрил «возможную продажу» вооружения Канаде, сообщает Пентагон.

Стоимость вооружения составляет почти 2,7 миллиарда долларов. В Пентагоне уточнили, что это авиационно-ударное оружие, а также сопутствующее оборудование.

«Госдеп принял решение об одобрении возможной продажи правительству Канады оружия воздушного нападения и сопутствующего оборудования на сумму 2,68 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

В частности, в поставки США Канаде будут включены «до 220» авиационных бомб BLU-117 общего назначения и «до 100» авиабомб GBU-39.

Ранее сообщалось, что Госдеп Соединённых Штатов дал согласие на продажу Канаде высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.