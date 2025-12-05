Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб на почти $2,7 млрд

Госдеп Соединённых Штатов одобрил «возможную продажу» вооружения Канаде, сообщает Пентагон.
Стоимость вооружения составляет почти 2,7 миллиарда долларов. В Пентагоне уточнили, что это авиационно-ударное оружие, а также сопутствующее оборудование.
«Госдеп принял решение об одобрении возможной продажи правительству Канады оружия воздушного нападения и сопутствующего оборудования на сумму 2,68 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
В частности, в поставки США Канаде будут включены «до 220» авиационных бомб BLU-117 общего назначения и «до 100» авиабомб GBU-39.
Ранее сообщалось, что Госдеп Соединённых Штатов дал согласие на продажу Канаде высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.