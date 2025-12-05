Ричмонд
На Пермском тракте полностью остановлено движение из-за ДТП

Пермский тракт пришлось перекрыть из-за случившийся аварии. Сейчас с места ДТП убирают машины, поэтому движение полностью ограничили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Дорогу перекрыли из-за уборки машин.

«На автодороге Р-242 км 211 производится эвакуация ТС после ДТП! Движение полностью перекрыто!» — заявили дорожники.

Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о ситуации на любом из участков трассы можно по телефону «8−800−200−63−06».