На Пермском тракте полностью остановлено движение из-за ДТП

Дорогу перекрыли из-за уборки машин.
Пермский тракт пришлось перекрыть из-за случившийся аварии. Сейчас с места ДТП убирают машины, поэтому движение полностью ограничили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 км 211 производится эвакуация ТС после ДТП! Движение полностью перекрыто!» — заявили дорожники.
Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о ситуации на любом из участков трассы можно по телефону «8−800−200−63−06».