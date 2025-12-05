Киркоров назвал Пугачеву «певицей номер один»

В Москве в среду, 3 декабря, состоялось вручение музыкальных премий. Певец Филипп Киркоров наградил победителя в номинации «Артиста года». Во время торжественной речи он вспомнил о начале своего творческого пути. По его признанию, тогда все было совсем иначе.
Знаменитость отметил, что 40 лет назад не существовало никаких стримингов, музыкальных платформ и рейтингов. Но все знали исполнителя номер один, и имя этого артиста и сейчас у многих на слуху.
— Была только одна певица номер один — и вы понимаете, о ком я говорю. Это Алла Пугачева, — сказал Киркоров, передает издание Woman.ru.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, как впервые познакомил Аллу Пугачеву со своей семьей. Он отметил, что его отец, Бедрос Киркоров, тогда воспринял их отношения без особого энтузиазма и отнесся к ним настороженно. Артист сообщил, что его мать Виктория «приняла» его избранницу. Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году и прожили вместе до 2005 года.
Киркоров также прокомментировал недавнее интервью Пугачевой. Он отметил, что годы, проведенные с ней, были счастливыми для него, поэтому к ней никаких претензий. Также звезда назвал ее «великой певицей нашего времени».