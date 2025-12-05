Киркоров назвал Пугачеву «певицей номер один»

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как впервые познакомил Аллу Пугачеву со своей семьей. Он отметил, что его отец, Бедрос Киркоров, тогда воспринял их отношения без особого энтузиазма и отнесся к ним настороженно. Артист сообщил, что его мать Виктория «приняла» его избранницу. Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году и прожили вместе до 2005 года.