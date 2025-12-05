Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 декабря 2025

Погода в Иркутске 5 декабря 2025 года обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до −4…-6, ночью похолодает до −11…-13. Ветер переменный 2−7 м/с.
— Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −11…-16, при прояснении −20…-25, в западных и северных районах −5….-10, местами −14…-19, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье тоже будет достаточно тепло, столбик термометра остановится на отметке −2…-7. Вот что обещает погода в Иркутске 5 декабря 2025.
