Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 декабря 2025

Погода в Иркутске 5 декабря 2025 года обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до −4…-6, ночью похолодает до −11…-13. Ветер переменный 2−7 м/с.