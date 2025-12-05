Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Nikkei Asia: США хотят обозначить Сеул и Израиль как образцовых союзников

Американская сторона не предоставит Японии и Австралии такого «обозначения».

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа планирует «обозначить» Южную Корею и Израиль в качестве «образцовых союзников» в стратегии нацобороны США, сообщает Nikkei Asia.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Стратегия, публикация которой ожидается в ближайшие недели, похвалит обе страны за то, что они являются партнёрами США, а не зависимыми от Вашингтона государствами», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что американская сторона не предоставит Японии и Австралии такого «обозначения».

Ранее сообщалось, что трёхсторонняя встреча лидеров Японии, Китая и Южной Кореи отложена на фоне ухудшения отношений между Токио и Китайской Народной Республики.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше