Nikkei Asia: США хотят обозначить Сеул и Израиль как образцовых союзников

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа планирует «обозначить» Южную Корею и Израиль в качестве «образцовых союзников» в стратегии нацобороны США, сообщает Nikkei Asia.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Стратегия, публикация которой ожидается в ближайшие недели, похвалит обе страны за то, что они являются партнёрами США, а не зависимыми от Вашингтона государствами», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что американская сторона не предоставит Японии и Австралии такого «обозначения».
Ранее сообщалось, что трёхсторонняя встреча лидеров Японии, Китая и Южной Кореи отложена на фоне ухудшения отношений между Токио и Китайской Народной Республики.