Кирилл Нагиев впервые рассказал о младшем брате Марке

Только в этом году актер Дмитрий Нагиев подтвердил, что у него есть еще один сын, помимо Кирилла. 16-летнего наследника зовут Марк, и оказалось, что он мечтает пойти по стопам отца. Об этом рассказал его старший брат.
Артист поделился с журналистами, что Марк планирует поступать на актерский факультет. В семье к этому намерению отнеслись настороженно.
— К сожалению, Марк очень хочет стать актером. Мы отговариваем, рассказываем, что более ненадежной профессии нет, но семейная кровь берет свое. Мой брат идет учиться на актера, а я ему пытаюсь объяснить: «Ты идешь учиться не на Дмитрия Нагиева, а на театрального актера». Это разные вещи — шоу-бизнес и театр, — рассказал Кирилл Нагиев изданию «СтарХит».
Дмитрий Нагиев ранее признался, что нередко соглашается на работу в проектах из-за солидных гонораров. Он рассказал, что сначала отказался от роли в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Санкционер», но позже постановщику все-таки удалось его уговорить.
Актер до этого поделился, что ожидает скромную пенсию в старости. По его расчетам, она не превысит 20 тысяч рублей. Нагиев отметил, что накопленных им 70 тысяч долларов может оказаться недостаточно для комфортной старости.