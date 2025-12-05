Кирилл Нагиев впервые рассказал о младшем брате Марке

— К сожалению, Марк очень хочет стать актером. Мы отговариваем, рассказываем, что более ненадежной профессии нет, но семейная кровь берет свое. Мой брат идет учиться на актера, а я ему пытаюсь объяснить: «Ты идешь учиться не на Дмитрия Нагиева, а на театрального актера». Это разные вещи — шоу-бизнес и театр, — рассказал Кирилл Нагиев изданию «СтарХит».