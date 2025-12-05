Лолита Милявская следит за чужими елками: певица сделала странное заявление

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская призналась, что в социальных сетях наблюдает за чужими новогодними елками. При этом, отметила артистка, у себя дома новогоднее дерево она предпочитает не наряжать. Откровениями Лолита поделилась на записи концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ» с корреспондентом KP.RU.
«Я вообще не украшаю квартиру, потому что эта фигня потом сыпется и надо убирать долго. Знаете, когда ребенок был маленький, тогда необходимость в елке, в Дедушке Морозе была… У меня 28 лет ребенку, ей нафиг не нужна эта елка, а мне тем более. Поэтому я лучше посмотрю на чужие елки в соцсетях и скажу: “Ой, как круто, ребята, и кто потом все это убирает?”», — призналась Милявская.
Однако некоторые новогодние традиции в доме артистки все же присутствуют. Так, Лолита поделилась рецептом классического салата «Оливье», который готовит на праздник:
«Обязательно должна быть большая кастрюля Оливье, майонез со сметаной 50 на 50. Только докторская колбаса и только свежий огурец. Прямо настоящее студенческое оливье», — рассказала певица.
Также она подчеркнула, что не любит изыски в новогодних блюдах. «Студенческий оливье» — любимый салат Лолиты.
Тем временем, как сообщал сайт KP.RU, стали известны новогодние заработки российских звезд. Подробнее о том, кто из артистов пользуется в этом году наибольшим спросом, читайте здесь.