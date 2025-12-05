Ричмонд
Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в Сибири

Вильфанд: теплая погода на юге Западной Сибири вызвана атлантическим воздухом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Теплая погода на юге Западной Сибири обусловлена крайне редким появлением в этих широтах воздуха из незамерзающего Атлантического океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Сибири сейчас очень высокая температура, она на восемь-десять градусов выше нормы. И связано это с тем, что в Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко», — сказал Вильфанд.

По словам ученого, именно поэтому на юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае оттепель, а дневная температура находится около нуля.

«Вот сейчас отклонение температуры плюс восемь-десять, то есть температура на восемь-десять градусов выше нормы», — объяснил ученый влияние атлантического воздуха на погоду.

