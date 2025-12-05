Ричмонд
Курганец похвастался богатым уловом рыбы на озере Иткуль. Фото

Курганский рыбак похвастался отличным клевом на озере Иткуль в Каргапольском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

Хорошо клевало на озере Иткуль в Курганской области.

«Наловил кучу рыбы на озере Иткуль. Среди крупной попадается много мелочи», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

Улов на озере Иткуль.

Ранее рыбаки делились богатым уловом окуней на реке Тобол в Белозерском округе рядом с Курганом. Тогда курганец рассказывал, что рыба попадалась крупная, а до этого они ловили больших щук в излучинах реки возле деревни Речкино.