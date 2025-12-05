Стал известен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в РФ

По данным Соцфонда, в октябре 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составлял 25,9 тыс. рублей для неработающих и 22,4 тыс. — для работающих, разрыв между ними сократился до 3,5 тыс. рублей — минимума с 2021 года. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году средний размер страховой пенсии вырастет до 27 788,8 рубля.