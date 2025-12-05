Ричмонд
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате

Юрист Пашин: банки устанавливают лимиты на снятие наличных в банкомате.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Закон не устанавливает лимиты на снятие наличных банкомате — это прерогатива банка, который прописывает их во внутренних правилах. От чего зависит сумма и почему она для каждого клиента своя, агентству «Прайм» рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

В среднем лимиты составляют 100−300 тысяч рублей в день и 1−3 миллиона рублей в месяц. Однако они могут быть существенно больше для премиальных клиентов и участников зарплатных проектов. Но могут быть и сокращены, если заявленная операция покажется подозрительной.

Согласно вступившему в силу в сентябре закону, банк обязан проверять каждое снятие денег в банкомате.

«Отныне банк перед выдачей денег сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента», — подчеркнул адвокат.

Поэтому лучше уточнить разрешенную сумму в банке. Если вам нужно от нескольких сотен тысяч рублей, заранее свяжитесь с менеджерами ближайшего офиса и получите там деньги лично, заключил Пашин.