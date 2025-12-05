Мизулина пообещала направить в РКН жалобы на блокировку Roblox

Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox в России 3 декабря. Пресс-служба ведомства сообщила «Ъ», что в сервисе нашли пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма, а также пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Месячный охват аудитории Roblox составляет около 8 млн человек, среднесуточный охват — более 2 млн человек.