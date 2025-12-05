«Трагедии не произошло»: российские теннисистки Потапова и Рахимова объявили о смене спортивного гражданства

«Смена спортивного гражданства Потаповой и Рахимовой не является потерей для российского тенниса. Да, Анастасия располагается выше в рейтинге WTA, но, уверен, если сейчас спросить у вас, вы не вспомните её последние результаты. Потому никакой трагедии не произошло. Потапова является 51-й ракеткой планеты, но это не теннисистка уровня топ-10. И ей уже 24. Для женщин — возраст расцвета… Вот если бы ушли 17—18-летние девушки, можно было бы сожалеть», — отметил он в беседе с RT.