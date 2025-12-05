«Трагедии не произошло»: российские теннисистки Потапова и Рахимова объявили о смене спортивного гражданства

51-я ракетка планеты Анастасия Потапова сообщила, что в дальнейшем будет выступать под флагом Австрии. А Камилла Рахимова приняла предложение из Узбекистана, где переход не входящего в топ-100 рейтинга WTA игрока назвали историческим событием. Президент ФТР Шамиль Тарпищев объяснил решение девушек желанием принять участие в Олимпиаде. По мнению Евгения Кафельникова, уход обеих не станет проблемой для отечественного тенниса.
В теннисе, в отличие от других видов, россияне после начала СВО не потеряли возможность выступать на международных соревнованиях, пусть и в нейтральном статусе, если не считать турниры для сборных.
Но за последние несколько лет целый ряд отечественных теннисистов сменил спортивное гражданство. А на неделе подобное решение приняли сразу две девушки.
Сначала стало известно, что Камилла Рахимова будет выступать под флагом Узбекистана. В местной федерации переход 112-й ракетки планеты назвали новой главой в истории тенниса страны.
«Появление Рахимовой в составе национальной команды Узбекистана — событие исторического масштаба. Она уже зарекомендовала себя как сильная, конкурентоспособная теннисистка, способная на равных противостоять топ-игрокам. Мы рады приветствовать Камиллу в составе нашей сборной и уверены, впереди — яркие победы, большой путь и новые рекорды под флагом Узбекистана», — отметил генеральный секретарь ФТУ Сардор Камилов.
В организации напомнили, что её мать Руфина Рахимова в юности входила в число сильнейших теннисисток своей возрастной категории и выступала за Узбекскую ССР, а старший брат Тимур родился в Ташкенте.
В свою очередь, президент ФТР Шамиль Тарпищев объяснил данный шаг желанием принять участие в Олимпиаде.
«Это не предательство, а желание поиграть. Она остаётся россиянкой, просто меняет спортивное гражданство. Такие движения происходят из-за предстоящей Олимпиады. В нашу сборную она не проходила бы. В Узбекистане может попасть. Но не факт, что сумеет это сделать. Чтобы пробиться на Игры, надо располагаться в топ-60 — топ-70», — цитирует Тарпищева ТАСС.
А буквально спустя несколько дней о дальнейших выступлениях за Австрию сообщила Анастасия Потапова. Причём почему-то написала об этом в своём Telegram-канале только на английском языке.
«Рада сообщить, что моя заявка на получение гражданства была одобрена. Австрия — место, которое я искренне люблю. Здесь особая атмосфера, где чувствую себя как дома. Мне нравится проводить время в Вене, и я с удовольствием буду считать её своим вторым домом. Кроме того, с гордостью объявляю, что начиная с 2026-го буду представлять Австрию в профессиональной карьере», — подчеркнула Потапова.
Тарпищев же объяснил, что уроженка Саратова уже два года живёт в этой стране и тоже хочет сыграть на ОИ.
«В нашу команду она не попадает по рейтингу. Она жаловалась всё время на проблему с визами. Это нарушает ритм. Чисто бытовые вещи», — заключил президент ФТР.
«Не является потерей для российского тенниса».
При всём уважении к девушкам, назвать их уход потерей для отечественного тенниса сложно. Намного выше котируется Потапова, которая подавала огромные надежды в подростковом возрасте и даже выиграла юниорский Уимблдон, одолев украинку Даяну Ястремскую.
Переход на взрослый уровень получился не таким гладким, хотя она быстро дебютировала в составе сборной России на Кубке Федерации. В 2018-м Анастасия впервые громко заявила о себе — на турнире в Москве. В домашних стенах молодая спортсменка добралась до финала одиночного разряда и первенствовала в парном в дуэте с Верой Звонарёвой. Также удалось выйти в решающее противостояние в Ташкенте. Стремительный прогресс позволил взлететь в топ-100 рейтинга WTA.
Уроженке Саратова явно не хватало стабильности. Следующий всплеск наступил в 2022-м, когда удалось завоевать дебютный трофей в одиночном разряде — на турнире WTA 250 в Стамбуле. Причём в финале она взяла верх над Вероникой Кудерметовой. В следующем году Потапова не знала равных в Линце, а также пробилась в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. В итоге она поднялась на самую высокую позицию в карьере — 21-ю.
Складывалось впечатление, что в дальнейшем девушка будет стремительно прогрессировать. Однако в 2024-м она запомнилась лишь попаданием в четвёртый круг «Ролан Гаррос». А в текущем году завоевала третий трофей в карьере — в Трансильвании.
Рахимова добилась куда меньших успехов. В юности она тоже громко заявила о себе, выиграв чемпионат Европы для теннисисток не старше 16 лет. Но на взрослом уровне даже в топ-100 не закрепилась.
В активе Камиллы значится только один трофей. В 2024-м она первенствовала на челленджере в Гвадалахаре. Зато ярче смотрелась в паре, где взяла три титула. Что касается ТБШ, лучшим результатом в одиночке оказался выход в третий круг (на US Open в 2021-м и «Ролан Гаррос» — в 2023-м).
По мнению экспертов, о решении спортсменок выступать под флагами других государств сожалеть не приходится. Например, олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает, что обе не способны добиться серьёзного прогресса.
«Смена спортивного гражданства Потаповой и Рахимовой не является потерей для российского тенниса. Да, Анастасия располагается выше в рейтинге WTA, но, уверен, если сейчас спросить у вас, вы не вспомните её последние результаты. Потому никакой трагедии не произошло. Потапова является 51-й ракеткой планеты, но это не теннисистка уровня топ-10. И ей уже 24. Для женщин — возраст расцвета… Вот если бы ушли 17—18-летние девушки, можно было бы сожалеть», — отметил он в беседе с RT.
Известный тренер Андрей Чесноков, напротив, немного огорчился решению 51-й ракетки мира.
«Возможно, она не лидер нашего женского тенниса, но входит в топ-100, и любой человек, который занимается профессиональным спортом, понимает: это получается далеко не у каждого. Вряд ли Анастасия будет претендовать на самые высокие награды, но всё равно очень жаль, что так произошло», — посетовал специалист.
Депрессия Касаткиной и решение Грачёвой.
Ещё в 2022-м Натела Дзаламидзе, специализирующаяся на парном разряде, приняла предложение из Грузии. Основной причиной послужило желание выступать на Уимблдоне и Олимпийских играх.
В следующем году Варвара Грачёва, долгое время проживавшая во Франции, официально стала представлять эту страну, подчеркнув, что её решение не носит политический характер. Данный переход совпал с всплеском её результатов: девушка сумела подняться с позиций за пределами первой сотни до 39-й строчки, хотя к настоящему моменту немного откатилась.
В 2024-м Элина Аванесян получила армянское гражданство. Но это не удивило, учитывая её корни. Да и в России она особенных успехов не добилась.
А, пожалуй, наиболее громкий «трансфер» имел место в 2025-м. Дарья Касаткина приняла решение выступать под флагом Австралии.
«Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом», — написала теннисистка.
Однако с точки зрения спорта произошедшее не помогло. Уроженка Тольятти выпала за пределы топ-20 и сейчас располагается только на 37-й строчке рейтинга WTA. Да и адаптация далась нелегко. Касаткина призналась, что находится на грани срыва из-за стресса от разлуки с семьёй. В итоге она приняла решение взять паузу в карьере до 2026-го.
Последние результаты демонстрируют, что для большинства отечественных теннисисток смена флага в краткосрочной перспективе не стала тем карьерным прорывом, на который они рассчитывали. Напротив, данный шаг часто совпадал с периодом спада и личных трудностей.
Исключением, которое лишь подтверждает правило, остаётся история Грачёвой. Однако её успех, вероятно, напрямую связан с тем, что она давно жила во Франции. Остальные спортсменки либо остались при своих, либо также переживают период стагнации.