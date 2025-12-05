В Госдуме рассказали, как получить маткапитал за границей

«Родители, чей ребенок родился за пределами России, могут получить материнский капитал, если ребенок получит первое или единственное гражданство именно Российской Федерации. Для этого необходимо сразу после рождения обратиться в российское консульство за рубежом, чтобы зарегистрировать ребенка — иначе родители не смогут привезти его в Россию без соответствующих документов», — сказала Буцкая, подчеркнув, что при оформлении документов надо сразу написать, что гражданство РФ.