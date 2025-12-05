Росавиация закрыла небо над Пензой

Срочная новость.
В авиагавани Пензы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В авиагавани Пензы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Срочная новость.
В авиагавани Пензы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.