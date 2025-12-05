Свет отключат в части Иркутска 5 декабря

Без электричества останется множество улиц, в том числе Карла Маркса, Ленина, Седова, Урицкого, Гагарина, Пискунова, Советская, Трилиссера, Багратиона и другие. Некоторым повезет чуть больше — работы продлятся не более двух часов. Другим же придется просидеть без удобств почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.