Свет отключат в части Иркутска 5 декабря

Отключение света в Иркутске 5 декабря 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения вводятся из-за неотложных работ на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 5 декабря 2025.
Без электричества останется множество улиц, в том числе Карла Маркса, Ленина, Седова, Урицкого, Гагарина, Пискунова, Советская, Трилиссера, Багратиона и другие. Некоторым повезет чуть больше — работы продлятся не более двух часов. Другим же придется просидеть без удобств почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.
Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 5 декабря 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.
