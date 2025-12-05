Ричмонд
Свет отключат в части Иркутска 5 декабря

Специалисты займутся неотложными работами на электрических сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 5 декабря 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения вводятся из-за неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 5 декабря 2025.

Без электричества останется множество улиц, в том числе Карла Маркса, Ленина, Седова, Урицкого, Гагарина, Пискунова, Советская, Трилиссера, Багратиона и другие. Некоторым повезет чуть больше — работы продлятся не более двух часов. Другим же придется просидеть без удобств почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.

Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 5 декабря 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38». Фото: «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду и отопление отключат в Иркутске 5 декабря.