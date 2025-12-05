Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале тысячи семей бойцов получили компенсацию за проезд

В ЯНАО с начала 2025 года около 1700 семей участников СВО воспользовались выплатами за проезд, как одной из мер поддержки бойцов. Об этом власти округа сообщили в соцсети.

На Ямале мера поддержки для бойцов продлена и на 2026 год.

В ЯНАО с начала 2025 года около 1700 семей участников СВО воспользовались выплатами за проезд, как одной из мер поддержки бойцов. Об этом власти округа сообщили в соцсети.

«Около 1700 человек из семей бойцов СВО получили компенсацию за проезд в этом году», — сообщается на сайте окружных властей. Отмечается, что мера поддержки будет действовать и в 2026 году.

Компенсация выплачивается за проезд к месту отдыха или обучения и обратно. Она составляет 30 000 рублей на одного человека.