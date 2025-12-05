Politico: Отказ Бельгии от плана по активам РФ стал ударом для Евросоюза и Киева

После октябрьского саммита президент Украины Владимир Зеленский и Европа были ослаблены противоречиями, так как несогласие Бельгии с планом по конфискации активов РФ не позволило послать так называемый мощный сигнал российскому лидеру Владимиру Путину. Кроме того, именно в это время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возобновил продвижение своих мирных инициатив по Украине, говорится в публикации.