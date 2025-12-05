Ричмонд
Politico: Отказ Бельгии от плана по активам РФ стал ударом для Евросоюза и Киева

Отказ премьер-министра Бельгии Барта де Вевера от плана по конфискации российских активов во время октябрьского саммита стал «смертельным ударом» для Украины и союзников. Об этом написало издание Politico.

— Отказ Бельгии выбил почву из-под ног европейского альянса по Украине в критический момент, — сказано в статье.

После октябрьского саммита президент Украины Владимир Зеленский и Европа были ослаблены противоречиями, так как несогласие Бельгии с планом по конфискации активов РФ не позволило послать так называемый мощный сигнал российскому лидеру Владимиру Путину. Кроме того, именно в это время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возобновил продвижение своих мирных инициатив по Украине, говорится в публикации.

То, как Россия отреагирует на потенциальное изъятие ее замороженных активов для предоставления репарационного кредита Киеву, станет сюрпризом для Европейской комиссии. Об этом 4 декабря высказалась официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ведомство планирует запретить исполнять решения иностранных судов в странах Европейского союза в рамках ответных мер РФ на потенциальную экспроприацию замороженных активов.

