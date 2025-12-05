Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья

«Наконец, все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать. Копии запросов в реестр, распечатки судебных и исполнительных баз, заключение юриста, переписка с банком и нотариусом составляют доказательственную базу добросовестности. Если спор все же дойдет до суда, такой пакет материалов показывает, что покупатель проявил осмотрительность и опирался на официальные данные, а не действовал вслепую. В условиях, когда квартира стала основным способом защитить накопления от инфляции, внимательное отношение к юридической стороне сделки превращается в столь же важный элемент финансового поведения, как выбор района или метража», — заключил Арифулин.