До семи взрывов прогремело в Сызрани на фоне воздушной тревоги

По данным телеграм-канала, около 02:20 ночи на юге и западе Сызрани раздались громкие звуки на фоне воздушной тревоги. Очевидцы говорят о 5−7 взрывах и стрельбе. Официальной информации пока не поступало. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.