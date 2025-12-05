Ричмонд
До семи взрывов прогремело в Сызрани на фоне воздушной тревоги

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов ВСУ на Сызрань Самарской области. В городе слышны взрывы и звуки сирены, передаёт SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, около 02:20 ночи на юге и западе Сызрани раздались громкие звуки на фоне воздушной тревоги. Очевидцы говорят о 5−7 взрывах и стрельбе. Официальной информации пока не поступало. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

