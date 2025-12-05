Говырин: фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет 9,5 тысячи рублей

Напомним, что ранее Говырин также сообщал, о повышении пенсии. Так, начиная уже с 1 января 2026 года страховые пенсии на территории Российской Федерации будут повышены на 7,6%. Подчеркивается, что индексация распространится на всех пенсионеров, включая работающих.