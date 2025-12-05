Говырин: фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет 9,5 тысячи рублей

Депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин назвал размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году. Так, по его данным, она составит 9,5 тысяч рублей. Соответствующее заявление парламентарий сделал в комментарии для РИА Новости.
Точный размер выплаты — 9584 рубля и 69 копеек, рассказал Говырин.
Напомним, что ранее Говырин также сообщал, о повышении пенсии. Так, начиная уже с 1 января 2026 года страховые пенсии на территории Российской Федерации будут повышены на 7,6%. Подчеркивается, что индексация распространится на всех пенсионеров, включая работающих.
Ранее сайт KP.RU сообщал о рекордном повышении минимального размера оплаты труды (МРОТ). Так, с 1 января следующего года он будет увеличен на 4,6 тысячи рублей. Всего размер МРОТ достигнет 27 тысяч рублей в месяц.