Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России

Согласно документам, товарные знаки «Надежда Бабкина», а также в виде личной росписи и инициалов певицы были поданы в Роспатент в 2015 году, в 2016 году Роспатент принял решение о регистрации. В сентябре 2025 года срок товарного знака истек.