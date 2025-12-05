Ричмонд
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России

РИА Новости: Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, действующие в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, действующие в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, товарные знаки «Надежда Бабкина», а также в виде личной росписи и инициалов певицы были поданы в Роспатент в 2015 году, в 2016 году Роспатент принял решение о регистрации. В сентябре 2025 года срок товарного знака истек.

Под этими товарными знаками Бабкина могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

Надежда Бабкина — исполнительница народной и эстрадной песни, Народная артистка РСФСР и основательница ансамбля «Русская песня».