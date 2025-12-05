Эксперт рассказал, можно ли есть мясо утром

— С точки зрения физиологии мясной завтрак не вредит здоровому человеку, но важно учитывать три условия, — отметила специалист. — Во-первых, при проблемах с ЖКТ тяжелая пища натощак может вызвать дискомфорт. Во-вторых, порция должна быть небольшой, до 150 граммов, из нежирного отварного или парового мяса. В-третьих, блюдо нужно дополнить овощами, зеленью или цельнозерновым хлебом для баланса и лучшего пищеварения.