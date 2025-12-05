Эксперт рассказал, можно ли есть мясо утром

Нутрициолог Жанна Антонюк в интервью NEWS.ru сообщила, что завтрак с мясом вполне допустим для людей без хронических заболеваний. Она пояснила, что пищеварительная система с утра активна и выделяет нужные ферменты.
— С точки зрения физиологии мясной завтрак не вредит здоровому человеку, но важно учитывать три условия, — отметила специалист. — Во-первых, при проблемах с ЖКТ тяжелая пища натощак может вызвать дискомфорт. Во-вторых, порция должна быть небольшой, до 150 граммов, из нежирного отварного или парового мяса. В-третьих, блюдо нужно дополнить овощами, зеленью или цельнозерновым хлебом для баланса и лучшего пищеварения.
Необходимо прислушиваться к своим ощущениям. Если после такого приема пищи возникает вялость или тяжесть, организму, возможно, подходят более легкие варианты завтрака.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 4-месячный малыш умер в Бурятии из-за неправильного питания. Мать кормила его не смесью, а обычными сухими сливками.