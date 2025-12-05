Рейс Red Wings вылетел на Пхукет после аварийной посадки в Домодедово

Напомним, что самолёт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, вечером 3 декабря подал сигнал бедствия над Подмосковьем. В течение часа Boeing 777−200 летал кругами в районе Ступино, вырабатывая топливо. Позднее стало известно, что причиной возврата в аэропорт было возгорание двигателя из-за перегрева генератора.