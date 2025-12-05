Ричмонд
Рейс Red Wings вылетел на Пхукет после аварийной посадки в Домодедово

Рейс авиакомпании Red Wings, который аварийно сел в Домодедово вечером 3 декабря из-за пожара в двигателе, вылетел на Пхукет (Таиланд). Об этом свидетельствует онлайн-табло московского аэропорта.

Источник: Life.ru

Самолёт покинул московский аэропорт 5 декабря в 02:17 по мск, хотя планируемый вылет был намечен на 01:40.

Напомним, что самолёт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, вечером 3 декабря подал сигнал бедствия над Подмосковьем. В течение часа Boeing 777−200 летал кругами в районе Ступино, вырабатывая топливо. Позднее стало известно, что причиной возврата в аэропорт было возгорание двигателя из-за перегрева генератора.

