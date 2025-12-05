Вэнс: в ближайшие недели возможны «хорошие новости» по Украине

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что «в ближайшие недели» надеется на «хорошие новости», касающиеся урегулирования конфликта на Украине.
«Я думаю, что как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы ещё не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом NBC News.
По словам Вэнса, он и «вся администрация США» разочарованы из-за того, что конфликт на Украине ещё не удалось разрешить.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подробности переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина со специальным представителем президента Соединённых Штатов Стивом Уиткоффом не будут опубликованы, она подчеркнула, что встреча была посвящена рабочим вопросам.