В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к пенсии в 2026 году

«Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек», — заявил Говырин.
Депутат также рассказал Life.ru, что январские выплаты пенсионерам будут произведены досрочно. Перечисление средств начнется 26−28 декабря. Такая мера связана с новогодними праздниками. Страховые пенсии будут увеличены с 1 января 2026 года на 7,6 процента. Говырин подчеркнул, что январская пенсия будет рассчитана с учетом этих новых значений. Стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля. Индексация социальных и государственных пенсий для соответствующих категорий граждан пройдет весной по отдельному графику.
Ранее сообщалось, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2025 года, получат значительное увеличение выплат в январе 2026-го. По словам эксперта, помимо ежегодной индексации, которая составит 7,6%, 80-летним пенсионерам будет начислена дополнительная фиксированная выплата в размере 9,58 тысячи рублей и надбавка за уход в 1414 рублей.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.