В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к пенсии в 2026 году

Депутат также рассказал Life.ru, что январские выплаты пенсионерам будут произведены досрочно. Перечисление средств начнется 26−28 декабря. Такая мера связана с новогодними праздниками. Страховые пенсии будут увеличены с 1 января 2026 года на 7,6 процента. Говырин подчеркнул, что январская пенсия будет рассчитана с учетом этих новых значений. Стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля. Индексация социальных и государственных пенсий для соответствующих категорий граждан пройдет весной по отдельному графику.