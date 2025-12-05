Врач дала пять советов, как безопасно вставать после падения в гололед

Зима особенно опасна для пожилых людей. По статистике, каждый третий человек старше 65 лет хотя бы раз за зиму падает. Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева рассказала KP.RU, как действовать, если удержаться на ногах все же не удалось.
«Упали — не паникуйте. Постарайтесь понять, получили ли вы травму. Не спеша повернитесь и попробуйте сесть. Медленные движения предотвратят головокружение», — посоветовала медик.
Эксперт рекомендовала осмотреться и найти ближайшую стабильную опору. По возможности сначала встать на одно колено, затем на другое, опираясь на более сильную ногу и удерживаясь за опору.
«Если есть возможность, сядьте на ближайшую лавочку. Позовите на помощь. Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или в службу спасения 112», — добавил врач.
Также важно всегда иметь при себе мобильный телефон с программируемыми кнопками быстрого вызова близких и «скорой». При подозрении на перелом бедра нужно срочно обратиться к врачу.
