Врач дала пять советов, как безопасно вставать после падения в гололед

Зима особенно опасна для пожилых людей. По статистике, каждый третий человек старше 65 лет хотя бы раз за зиму падает. Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева рассказала KP.RU, как действовать, если удержаться на ногах все же не удалось.