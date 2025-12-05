Ричмонд
Врач дала пять советов, как безопасно вставать после падения в гололед

Гериатр Ткачева рассказала о правильном поведении после падения зимой.

Источник: Комсомольская правда

Зима особенно опасна для пожилых людей. По статистике, каждый третий человек старше 65 лет хотя бы раз за зиму падает. Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева рассказала KP.RU, как действовать, если удержаться на ногах все же не удалось.

«Упали — не паникуйте. Постарайтесь понять, получили ли вы травму. Не спеша повернитесь и попробуйте сесть. Медленные движения предотвратят головокружение», — посоветовала медик.

Эксперт рекомендовала осмотреться и найти ближайшую стабильную опору. По возможности сначала встать на одно колено, затем на другое, опираясь на более сильную ногу и удерживаясь за опору.

«Если есть возможность, сядьте на ближайшую лавочку. Позовите на помощь. Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или в службу спасения 112», — добавил врач.

Также важно всегда иметь при себе мобильный телефон с программируемыми кнопками быстрого вызова близких и «скорой». При подозрении на перелом бедра нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее травматолог Владимир Канаков рассказал, как отличить вывих от перелома в сезон гололеда. Он перечислил симптомы самых частых травм в зимний период.