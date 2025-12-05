Депутат назвал размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
— Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек, — цитирует его РИА Новости.
Россияне, достигшие 80-летнего возраста в декабре этого года, получат увеличенные пенсионные выплаты в январе 2026 года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, ежегодная индексация составит 7,8 процента. Несмотря на это, 80-летним пенсионерам также будет начислена допвыплата в размере 9,58 тысячи рублей и надбавка 1414 рублей.
Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что с 1 декабря повысились пенсии для пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность.
Кроме того, некоторые граждане получат в декабре «тринадцатую» пенсию — тем, кто получает выплату до 11 января, переведут ее досрочно. Это связано с нерабочими днями в период новогодних праздников. Игорь Балынин рассказал, кому положены дополнительные выплаты.