Депутат назвал размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

Россияне, достигшие 80-летнего возраста в декабре этого года, получат увеличенные пенсионные выплаты в январе 2026 года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, ежегодная индексация составит 7,8 процента. Несмотря на это, 80-летним пенсионерам также будет начислена допвыплата в размере 9,58 тысячи рублей и надбавка 1414 рублей.