В Иркутске умерла заслуженный работник культуры РФ Гениида Тененбаум

— Ее уход — невосполнимая утрата для всего культурного сообщества. Гениида Марковна была прирожденным педагогом и руководителем, чья энергия и преданность делу заложили основу для многих поколений музыкантов. Память о ней навсегда останется в наших сердцах, — сказали в городском управлении культуры.