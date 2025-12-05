В Иркутске умерла заслуженный работник культуры РФ Гениида Тененбаум

Умерла заслуженный работник культуры РФ Гениида Тененбаум из Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в администрации, более шестидесяти лет она посвятила развитию музыкального образования в городе, долгое время возглавляя детскую музыкальную школу № 7.
При ее руководстве учреждение переехало в новое здание, открыло дополнительные отделения и сформировало известные творческие коллективы. Гениида Тененбаум также руководила городским советом директоров музыкальных школ и входила в областной совет по культуре, активно помогая коллегам.
— Ее уход — невосполнимая утрата для всего культурного сообщества. Гениида Марковна была прирожденным педагогом и руководителем, чья энергия и преданность делу заложили основу для многих поколений музыкантов. Память о ней навсегда останется в наших сердцах, — сказали в городском управлении культуры.
Церемония прощания состоится 7 декабря с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу ул. Тимирязева, 38.
