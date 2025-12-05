Ричмонд
СМИ: Парламент Бельгии встретил аплодисментами отказ отдать российские активы

Де Вевер подчеркнул, что бельгийцы «являются лояльными европейцами и готовы поддерживать Украину». По его словам, он не действует в интересах РФ и сделает все, чтобы не допустить разблокировки активов и их возвращения России.

Для утверждения плана Еврокомиссии все страны Европейского союза должны дать юридические гарантии для того, чтобы разделить финансовые риски, которые может понести Брюссель, отметил он.

Кроме того, премьер-министр потребовал, чтобы все суверенные активы РФ, блокированные в остальных в государствах Евросоюза, были экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии.

Отказ Барта де Вевера от плана по конфискации российских активов во время октябрьского саммита стал «смертельным ударом» для Украины и союзников. Об этом написало издание Politico.

