СМИ: Парламент Бельгии встретил аплодисментами отказ отдать российские активы

Парламентарии в Бельгии встретили аплодисментами речь премьер-министра Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии. Он заявил, что от Брюсселя не надо требовать невозможного. Об этом сообщил телеканал VRT.
Де Вевер подчеркнул, что бельгийцы «являются лояльными европейцами и готовы поддерживать Украину». По его словам, он не действует в интересах РФ и сделает все, чтобы не допустить разблокировки активов и их возвращения России.
Для утверждения плана Еврокомиссии все страны Европейского союза должны дать юридические гарантии для того, чтобы разделить финансовые риски, которые может понести Брюссель, отметил он.
Кроме того, премьер-министр потребовал, чтобы все суверенные активы РФ, блокированные в остальных в государствах Евросоюза, были экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии.
Отказ Барта де Вевера от плана по конфискации российских активов во время октябрьского саммита стал «смертельным ударом» для Украины и союзников. Об этом написало издание Politico.