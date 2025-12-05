СМИ: Парламент Бельгии встретил аплодисментами отказ отдать российские активы

Парламентарии в Бельгии встретили аплодисментами речь премьер-министра Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии. Он заявил, что от Брюсселя не надо требовать невозможного. Об этом сообщил телеканал VRT.