Трамп: США напряжённо работают над завершением конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «очень напряжённо» работает над завершением конфликта на Украине.
«Мы очень усердно над этим работаем», — сказал он в ходе церемонии зажжения рождественской ели в Белом доме.
Трамп отметил, что, по его мнению, украинский конфликт будет урегулирован.
«Восемь уже урегулированы, есть ещё один. Это Россия и Украина, если возможно. И я думаю, что в итоге мы этого добьёмся», — заявил президент США.
Напомним, в российской столице состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента Соединённых Штатов Стива Уиткоффа.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подробности переговоров Путина с Уиткоффом не будут опубликованы, она подчеркнула, что встреча была посвящена рабочим вопросам.