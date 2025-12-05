Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по «схеме Долиной»

Кассационный суд пришел к такому заключению при рассмотрении иска по гражданскому делу по так называемой схеме Долиной. Согласно материалам дела, обманутая мошенниками жительница Москвы в 2022 году продала квартиру покупателю, не связанному с ними, и передала аферистам деньги. Затем она отказалась отдавать жилье и стала требовать признания сделки недействительной. Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляция отменила решение и встала на сторону обманутого продавца. Апелляционное определение оспорили как покупатель, так и прокуратура.