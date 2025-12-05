Бабкина потеряла все товарные знаки в России

Согласно документам Роспатента, первые заявки на регистрацию бренда «Надежда Бабкина» и производных обозначений были поданы в 2015 году. В 2016-м ведомство приняло решения о регистрации и выдало соответствующие свидетельства. Знаки охранялись в отношении широкого перечня товаров: ювелирных изделий, текстиля, сумок, одежды, обуви, головных уборов и различных аксессуаров. Регистрация позволяла использовать имя артистки и ее подпись в коммерческих целях, а также предъявлять претензии к тем, кто применял бы их без разрешения.