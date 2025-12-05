Каждый третий россиянин сталкивается с конфликтами из-за отпусков

«График отпусков относится к обязательным документам, и многие работодатели уже составили его на 2026 год. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкивается практически каждый третий работник: 28% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков», — показало исследование мнений 1 600 респондентов.