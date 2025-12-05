«Пыльный» грузовик в Артёме попал в поле зрения полиции

Полицейские Артёма привлекли к ответственности водителя, перевозившего сыпучий груз. Инцидент произошёл на улице Западной, где грузовик марки Isuzu следовал с ненакрытым кузовом — в нарушение требований ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. Им оказался 24-летний житель Лесозаводска. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ “Нарушение правил перевозки грузов”», — говорится в сообщении.
Кроме того, с нарушителем проведена профилактическая беседа, в ходе которой разъяснена необходимость строгого соблюдения ПДД.