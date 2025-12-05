«Пыльный» грузовик в Артёме попал в поле зрения полиции

Полицейские Артёма привлекли к ответственности водителя, перевозившего сыпучий груз. Инцидент произошёл на улице Западной, где грузовик марки Isuzu следовал с ненакрытым кузовом — в нарушение требований ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.