«Пыльный» грузовик в Артёме попал в поле зрения полиции

24-летнего водителя из Лесозаводска оштрафовали за открытый кузов.

Источник: PrimaMedia.ru

Полицейские Артёма привлекли к ответственности водителя, перевозившего сыпучий груз. Инцидент произошёл на улице Западной, где грузовик марки Isuzu следовал с ненакрытым кузовом — в нарушение требований ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. Им оказался 24-летний житель Лесозаводска. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ “Нарушение правил перевозки грузов”», — говорится в сообщении.

Кроме того, с нарушителем проведена профилактическая беседа, в ходе которой разъяснена необходимость строгого соблюдения ПДД.