Из-за непогоды авиарейсы из Владивостока перенесены на 6 декабря

Неблагоприятные погодные условия продолжают вносить коррективы в работу дальневосточных авиаперевозчиков. На субботу, 6 декабря, перенесены местные рейсы по маршруту Владивосток — Дальнегорск — Владивосток, а также между Дальнегорском и поселком Светлая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Такое решение связано с непростыми метеоусловиями в Приморском крае, которые могут создавать риски для безопасного выполнения полетов. Авиакомпании, обслуживающие данные направления, всегда действуют в строгом соответствии с требованиями безопасности, поэтому при ухудшении видимости, усилении ветра или других опасных явлениях рейсы своевременно откладываются или отменяются.
Пассажирам, у которых были куплены билеты на эти рейсы, следует внимательно следить за информацией от своего перевозчика. Как правило, авиакомпании уведомляют о переносах через SMS-сообщения, электронную почту или официальные сайты. В случае переноса рейса билет обычно остается действительным на новый срок вылета, но для уточнения деталей и, при необходимости, изменения условий перевозки, лучше напрямую связаться с авиакомпанией или своим агентом.