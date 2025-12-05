Из-за непогоды авиарейсы из Владивостока перенесены на 6 декабря

Пассажирам, у которых были куплены билеты на эти рейсы, следует внимательно следить за информацией от своего перевозчика. Как правило, авиакомпании уведомляют о переносах через SMS-сообщения, электронную почту или официальные сайты. В случае переноса рейса билет обычно остается действительным на новый срок вылета, но для уточнения деталей и, при необходимости, изменения условий перевозки, лучше напрямую связаться с авиакомпанией или своим агентом.