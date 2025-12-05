Ларису Долину вырезали из новогодних программ на ТВ

Народную артистку РФ Ларису Долину вырезают из новогодних телепередач. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщила журналистка Алена Мартынова.
По словам ее источника, руководство каналов попросило удалить даже упоминания артистки. На данный момент певица осталась только в «Голубом огоньке» на «России-1». Судьба Долиной на программе «Песня года» пока неизвестна.
— Началось это пару дней назад еще. Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло, — говорится в Telegram-канале «Светский хроник».
Квартиру Ларисы Долиной можно выкупить и открыть там музей мошенничества. Об этом высказался председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его мнению, такой музей убережет от печальной участи будущие поколения россиян.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что теперь карьера Ларисы Долиной рассматривается исключительно через призму скандала с квартирой. По его мнению, многолетняя творческая карьера артистки «очень сильно замарана».
Соответствующее дело о мошенничестве дошло до Верховного суда России. Он согласился рассмотреть жалобу покупательницы Полины Лурье. На ситуацию обратили внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, многие депутаты и юристы. Какое решение может принять Верховный суд — в материале «Вечерней Москвы».