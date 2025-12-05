Суд разъяснил, как поступать при спорах по «схеме Долиной»

Кассационный суд рассматривал спор по так называемой схеме Долиной. В 2022 году жительница Москвы, ставшая жертвой мошенников, продала квартиру добросовестному покупателю и передала вырученные средства аферистам. После этого женщина отказалась передавать жилье и потребовала признать сделку недействительной. Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляция отменила это решение и поддержала продавца. Апелляционное определение обжаловали и сам покупатель, и прокуратура.