Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, действующие в РФ

Народная артистка РФ Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, которые действовали в России. Это выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, товарные знаки «Надежда Бабкина», а также в виде личной росписи и инициалов артистки были поданы в Роспатент в 2015 году. В 2016 году госорган принял решение о регистрации. В сентябре текущего года срок товарного знака истек.
Под этими товарными знаками певица могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары, говорится в статье.
Певица Ирина Аллегрова продлила срок действия исключительного права на одноименный товарный знак в России. Об этом стало известно 25 ноября из данных Роспатента.
Заявка на товарный знак была продлена на десять лет и теперь действует до 2 марта 2036 года. Он зарегистрирован в нескольких классах международной классификации, включая производство аудиовизуальных произведений, развлекательные радиопередачи, художественный дизайн и продюсирование музыкантов.