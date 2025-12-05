Ричмонд
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, действующие в РФ

Народная артистка РФ Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, которые действовали в России. Это выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, товарные знаки «Надежда Бабкина», а также в виде личной росписи и инициалов артистки были поданы в Роспатент в 2015 году. В 2016 году госорган принял решение о регистрации. В сентябре текущего года срок товарного знака истек.

Под этими товарными знаками певица могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары, говорится в статье.

Певица Ирина Аллегрова продлила срок действия исключительного права на одноименный товарный знак в России. Об этом стало известно 25 ноября из данных Роспатента.

Заявка на товарный знак была продлена на десять лет и теперь действует до 2 марта 2036 года. Он зарегистрирован в нескольких классах международной классификации, включая производство аудиовизуальных произведений, развлекательные радиопередачи, художественный дизайн и продюсирование музыкантов.