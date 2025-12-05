«Россия — родина лохов»: Лазарева* заявила, что россиян отучили думать

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала свою теорию, почему в РФ лучше всего работают мошеннические схемы украинцев.
Она усомнилась в том, что аферисты из Украины имеют большую вероятность обмануть людей в России из-за того, что у них на родине больше денег. По мнению телеведущей, многие годы россиян отучали думать самостоятельно и привили привычку слушать и выполнять то, что им скажут.
— И еще вот эта мысль, что и так все плохо, а может быть еще хуже, всегда держит человека на крючке. Страх заставляет людей отключать волю и разум. Я так думаю. А вы? Откуда этот нарратив «Россия — родина лохов»? А теперь еще и мамонтов, — высказалась Лазарева* в Telegram-канале.
Предприниматель и блогер Андрей Третьяков 17 октября в ответ на заявление Татьяны Лазаревой* о том, что в РФ женщин заставляют ходить к гинекологу, предположил, что она выпивает перед выходом в эфир.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.