Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели в Вашингтоне

Президент США и первая леди находились за пуленепробиваемым стеклом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и его супруга и Меланья зажгли огни на рождественской ели в Белом доме.

Главная ель Вашингтона находится в парке на южной стороне Белого дома. Её доставили в Вашингтон из штата Вирджиния. На мероприятии пресутсвуют артисты.

Трамп и первая леди находились за пуленепробиваемым стеклом.

Церемония зажжения огней на главной ели проводится в США свыше больше 100 лет, впервые её провёл 30-й президент Соединённых Штатов Калвин Кулидж в 1923 году.

Напомним, министр войны США Пит Хегсет уже провёл первую официальную церемонию зажжения рождественской ели в здании Пентагона. По его словам, Пентагон впервые установил постоянную рождественскую ель во внутреннем дворе.

Ранее сообщалось, что в ходе церемонии зажжения рождественской ели в Белом доме Трамп заявил, что Соединённые Штаты «очень напряжённо» работают над завершением конфликта на Украине.

