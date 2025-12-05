Ричмонд
В Хабаровском крае создаются официальные каналы в национальном мессенджере MAX

30 ведомств региона уже подключились к платформе для связи с жителями.

Источник: Комсомольская правда

С августа в Хабаровском крае активно развиваются официальные каналы госорганов в национальном мессенджере MAX. Этот шаг стал продолжением федерального закона, принятого в 2022 году, который обязывает все органы власти и учреждения открывать страницы в соцсетях. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

В Хабаровском крае к работе в MAX уже подключились около 30 ведомств, среди которых — губернатор Дмитрий Демешин и правительство региона.

Теперь жители могут оперативно получать информацию и воспользоваться государственными сервисами через мини-приложения и чат-боты, такие как чат-бот МФЦ края. Прокуратура и другие социальные и культурные учреждения также начинают активно создавать свои каналы в MAX.

«Каналы в MAX — это удобный и быстрый способ взаимодействия с гражданами», — рассказал замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

По словам вице-президента VK Рустама Хайбуллова, запуск госпабликов в MAX — это важный шаг для обеспечения информационной открытости.

«Государственные органы идут туда, где находятся люди. Это — настоящее проявление открытости», — сказал Рустам Хайбуллов.

MAX, как и ВКонтакте, становится мощной платформой для размещения социально значимой информации, интегрированной с «Госуслугами», что обеспечивает безопасность и надежность этого диалога.