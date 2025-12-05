Врач назвала главные продукты, которые портят настроение

Некоторые продукты могут портить нам настроение и провоцировать депрессию. Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, какие продукты стоит ограничить, чтобы не ухудшать эмоциональное состояние.
«Хот-доги, гамбургеры, пиццы и т. д. способны спровоцировать клиническую депрессию. Конечно, если есть их не все время, а лишь временами, когда проголодались, а ничего подходящего под рукой нет, то ничего страшного не будет. Но не нужно превращать это в стабильное питание: фастфуд перегружает наш организм лишними жирами и солью», — пояснила медик.
К такой же категории относятся сладкие напитки, сладкая выпечка, копчености и консервы. Эксперт отметила, что кофе и шоколад тоже могут быть опасны, если употреблять их в больших количествах.
«Избыточное потребления красного мяса оказывает большую нагрузку на ЖКТ и долго переваривается. Кроме того, эксперты говорят, что большое количество красного мяса провоцирует агрессию, а также может стать причиной рака желудка», — заключила врач.
Ранее нутрициолог Тиханычева пояснила, что зимой стоит исключить смузи и овсянку из рациона. Положительно на иммунитете скажутся ферментированные продукты.