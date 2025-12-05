Врач назвала главные продукты, которые портят настроение

«Хот-доги, гамбургеры, пиццы и т. д. способны спровоцировать клиническую депрессию. Конечно, если есть их не все время, а лишь временами, когда проголодались, а ничего подходящего под рукой нет, то ничего страшного не будет. Но не нужно превращать это в стабильное питание: фастфуд перегружает наш организм лишними жирами и солью», — пояснила медик.