Пассажиры вынужденно севшего самолёта Red Wings вылетели на Пхукет

Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings, которому ранее пришлось вернуться и приземлиться в Домодедово по техническим причинам, смогли продолжить путешествие на запасном борту. Об этом сообщили в справочной службе столичного аэропорта.
Вылет заменённого самолёта состоялся в 02:17 по московскому времени, уточнили сотрудники аэропорта. Полёт был осуществлен после всех необходимых подготовительных процедур.
Ожидается, что самолёт прибудет на Пхукет в 14:40 по местному времени, что соответствует 10:40 по Москве.
Ранее московская прокуратура, отвечающая за контроль соблюдения законов на воздушном и водном транспорте, начала проверку обстоятельств аварийной посадки рейса Red Wings, который должен был лететь из столицы в Пхукет.