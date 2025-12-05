Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры вынужденно севшего самолёта Red Wings вылетели на Пхукет

Полёт был осуществлен после всех необходимых подготовительных процедур.

Источник: Аргументы и факты

Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings, которому ранее пришлось вернуться и приземлиться в Домодедово по техническим причинам, смогли продолжить путешествие на запасном борту. Об этом сообщили в справочной службе столичного аэропорта.

Вылет заменённого самолёта состоялся в 02:17 по московскому времени, уточнили сотрудники аэропорта. Полёт был осуществлен после всех необходимых подготовительных процедур.

Ожидается, что самолёт прибудет на Пхукет в 14:40 по местному времени, что соответствует 10:40 по Москве.

Ранее московская прокуратура, отвечающая за контроль соблюдения законов на воздушном и водном транспорте, начала проверку обстоятельств аварийной посадки рейса Red Wings, который должен был лететь из столицы в Пхукет.