Чернышов призвал освободить детей от налогов на некоторое имущество

Речь идёт об объектах, купленных за счет материнского капитала, полученных в порядке дарения или унаследованных, рассказал Чернышов РИА Новости, отметив, что формально младенец, получивший долю в квартире, уже становится налогоплательщиком, из-за чего родители де-факто выплачивают налог за материнский капитал, который является мерой социальной поддержки.