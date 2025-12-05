Чернышов призвал освободить детей от налогов на некоторое имущество

В Госдуме предложили освободить несовершеннолетних россиян от налога на ряд имущественных объектов. Автор инициативы, вице-спикер ГД Борис Чернышов, направил соответствующее обращение главе ФНС Даниилу Егорову.
Речь идёт об объектах, купленных за счет материнского капитала, полученных в порядке дарения или унаследованных, рассказал Чернышов РИА Новости, отметив, что формально младенец, получивший долю в квартире, уже становится налогоплательщиком, из-за чего родители де-факто выплачивают налог за материнский капитал, который является мерой социальной поддержки.
«Считаю данную ситуацию несправедливой и подрывающей логику социальной поддержки семей», — резюмировал вице-спикер.
