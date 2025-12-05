Ричмонд
В Новосибирске откроют самый большой каток на стадионе «Спартак»

Открытие состоится уже на следующей неделе, 13 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы подготовили для гостей праздничную программу с выступлениями творческих коллективов, розыгрышем призов и угощениями.

Ледовая площадка впечатляет своими размерами — 7300 квадратных метров. Подготовка такого пространства в условиях нестабильной погоды стала настоящим вызовом.

— Понадобились около 300 кубометров воды и ежедневная работа в две машины", — отмечает генеральный директор стадиона Артём Роговский.

Для комфортного отдыха гостей предусмотрено всё необходимое: прокат 550 пар фигурных и хоккейных коньков, тёплые раздевалки с индивидуальными кабинками, бесплатный Wi-Fi. Согреться можно будет в уютном кафе или в киоске с горячими напитками, расположенном прямо у кромки льда.

Торжественное открытие намечено на 13:00. В этот день вход со своими коньками будет бесплатным. Стоимость аренды инвентаря после открытия составит 350 рублей в час для взрослых и 200 рублей для детей до 10 лет и пенсионеров.