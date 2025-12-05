Во Владивостоке начали оснежать трассу «Русская лыжня» на острове Русский

Муниципальная лыжная база «Русская лыжня» на острове Русский во Владивостоке проходит подготовку к очередному зимнему сезону. Сейчас на базе идёт оснежение трассы, где снежные пушки при устойчивых минусовых температурах работают ночью и днём, чтобы сформировать устойчивое покрытие к началу массовых катаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
По данным городского управления физической культуры и спорта, «Русская лыжня» шестой год подряд принимает жителей и гостей города на Русском острове в районе посёлка Канал, где оборудована освещаемая трасса с искусственным оснежением и прокатный пункт на 500 комплектов лыж. В нынешнем сезоне здесь сохранят бесплатный прокат инвентаря и обеспечат работу тёплых раздевалок, туалетных комнат и пункта питания для посетителей. Инфраструктура базы рассчитана на значительный поток горожан в выходные и праздничные дни.
Заместитель начальника управления физической культуры и спорта городской администрации Валерий Курочкин пояснил, что устойчивые минусовые температуры позволяют формировать качественное искусственное покрытие, а сроки запуска трассы зависят от погодных условий.
Трасса на острове Русский протяжённостью около пяти километров с освещением и системой искусственного оснежения используется как основная площадка для городских и краевых стартов по лыжным гонкам, включая массовые забеги в рамках проекта «Лыжня России».