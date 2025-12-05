Во Владивостоке начали оснежать трассу «Русская лыжня» на острове Русский

По данным городского управления физической культуры и спорта, «Русская лыжня» шестой год подряд принимает жителей и гостей города на Русском острове в районе посёлка Канал, где оборудована освещаемая трасса с искусственным оснежением и прокатный пункт на 500 комплектов лыж. В нынешнем сезоне здесь сохранят бесплатный прокат инвентаря и обеспечат работу тёплых раздевалок, туалетных комнат и пункта питания для посетителей. Инфраструктура базы рассчитана на значительный поток горожан в выходные и праздничные дни.