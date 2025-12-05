Ричмонд
Директор омского цирка станет главным городским Дедом Морозом

О назначении Виталия Доли на должность «временного волшебника» объявил омский мэр.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска назвал место и дату праздничного открытия главной городской елки. Мероприятие пройдет 28 декабря в Омской крепости, а роль Деда Мороза на празднике исполнит директор Омского цирка Виталий Доля.

«Друзья, многие из вас уже знают, что в этом году открытие Главной городской елки пройдет 28 декабря в 13:00 на территории музея-исторического парка “Омская крепость”, — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также градоначальник доложил, что елка уже установлена, а роль главного омского Деда Мороза сыграет директор Омского цирка, известный актер и шоумен Виталий Доля.